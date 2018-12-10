Сирийская армия накрыла несколько баз боевиков у Идлибской буферной зоны

Дамаск, , 14:35 — REGNUM В ночь с 9 на 10 декабря Сирийская арабская армия уничтожила несколько баз исламистов у Идлибской демилитаризованной зоны. Точные координаты баз боевиков были предоставлены российской военной разведкой.

До этих ударов несколько дней подряд в воздушном пространстве за территорией у буферной зоны, подконтрольной джихадистам, вели наблюдение российские самолеты-разведчики Ил-20. Они также отслеживали активность боевиков в глубине территории провинций Идлиб, Хама, Алеппо и Латакия.

В частности, сирийские военные обстреляли базу боевиков в городе Аль-Латамина. В результате обстрела погибло, как минимум, три исламиста.

Кроме этого, удары были нанесены по объектам джихадистов в южной части провинции Идлиб. Ракетно-артиллерийские удары сирийской армии пришлись на базы радикальной группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в городах Таманах и Хуавайн.

Были попадания в склады боеприпасов, что вызвало мощные взрывы на местах. Данная группировка представляет самую серьезную силу в этом регионе, она насчитывает около 15 тысяч боевиков.