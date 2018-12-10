Против повышения зарплат чиновникам мэрии Екатеринбурга выступит КПРФ

Екатеринбург, , 14:36 — REGNUM В Екатеринбурге депутаты городской думы от фракции КПРФ намерены голосовать против повышения заработной платы чиновникам мэрии и градоначальнику. Об этом на своей странице в социальной сети Facebook написал первый секретарь свердловского обкома коммунистов Александр Ивачёв.

«Сегодня фракция КПРФ в городской думе Екатеринбурга приняла решение голосовать против повышения заработных плат городским чиновникам. Напомню, завтра дума планирует поднять зарплату руководителям муниципалитета более чем в два раза. Мы считаем, что в условиях кризиса и обнищания населения такие действия выглядят исключительно как пир во время чумы», — сообщил глава свердловского обкома КПРФ.

Напомним, что седьмое заседание городской думы Екатеринбурга VII созыва состоится 11 декабря. На повестку дня будут вынесены вопросы о повышении заработной платы главе Екатеринбурга, сотрудникам мэрии, осуществляющим полномочия на постоянной основе депутатам городской думы. Также будет рассматриваться вопрос об оплате труда помощников депутатов городской думы.

Отметим, что с инициативой повышения заработной платы выступили в самой мэрии. Поясняется это необходимостью проиндексировать оклады чиновников. Так по данным местных изданий заработная плата градоначальника увеличится на 280%.

Добавим, что городские власти поддержали в правительстве Свердловской области. Так первый заместитель главы аппарата губернатора Свердловской области Вадим Дубичев, выступая на радио «Эхо Москвы», заявил о доверии инициативе мэра Екатеринбурга Александра Высокинского.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 декабря в администрации Екатеринбурга состоялась встреча депутатов гордумы и мэра города. Мероприятие прошло за закрытыми дверями. На встрече поднимались вопросы структуры администрации и заработных плат чиновников мэрии.

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