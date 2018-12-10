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Итальянский философ: бойся, Макрон, народное восстание в ЕС началось

Политика

Трудящиеся классы Европы больше не хотят мириться с «мерзостями» правящего класса, отметил Диего Фузаро

Рим, 10 декабря 2018, 14:20 — REGNUM  Президенту Франции Эммануэлю Макрону и другим «всемирным рыночникам» следует всерьез опасаться протеста движения «Желтые жилеты», отметил в своей колонке для издания Affari Italiani в понедельник, 10 декабря, итальянский философ Диего Фузаро.

Протесты «Желтых жилетов» — это лишь начало восстания народов Европейского союза, считает Фузаро.

Действующий президент Франции был произведен «турбофинансовыми элитами» в пробирке и является марионеткой Ротшильдов, но трудящиеся классы Европы больше не хотят мириться с «мерзостями» правящего класса во имя «Господа рынка», отметил философ.

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Протесты во Франции
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