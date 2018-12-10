Итальянский философ: бойся, Макрон, народное восстание в ЕС началось

Рим, , 14:20 — REGNUM Президенту Франции Эммануэлю Макрону и другим «всемирным рыночникам» следует всерьез опасаться протеста движения «Желтые жилеты», отметил в своей колонке для издания Affari Italiani в понедельник, 10 декабря, итальянский философ Диего Фузаро.

Протесты «Желтых жилетов» — это лишь начало восстания народов Европейского союза, считает Фузаро.

Действующий президент Франции был произведен «турбофинансовыми элитами» в пробирке и является марионеткой Ротшильдов, но трудящиеся классы Европы больше не хотят мириться с «мерзостями» правящего класса во имя «Господа рынка», отметил философ.