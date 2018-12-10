Пятое отключение президента Молдавии Додона: какие законы подпишут за него?

Кишинёв, , 14:19 — REGNUM Конституционный суд Молдавии 10 декабря в пятый раз временно отстранил от должности президента страны Игоря Додона из-за его отказа подписать принятые парламентом законы. Как передает корреспондент ИА REGNUM, теперь спикер парламента Андриан Канду в качестве временного и. о. президента сможет подписать пять законов.

Среди них — новый кодекс о телерадио, закон о передаче территории Республиканского стадиона под строительство нового посольства США в Кишиневе, переименование 9 мая (в этот день теперь будет отмечаться и «День Европы») и переподчинение правительству внутренних войск карабинеров.

По всем этим законам парламент проголосовал повторно после их отклонения президентом. По закону глава государства обязан их подписать, но сделать это он отказался, переложив ответственность на правительство и парламентское большинство.

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