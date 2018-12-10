Ульяновский губернатор лишил чиновников служебных машин

Ульяновск, , 14:14 — REGNUM Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов дал поручение на неделю оставить чиновников без служебного транспорта. Поручение было дано на аппаратном совещании по итогам обсуждения работы общественного транспорта и состояния дорог.

На совещании Сергей Морозов обратил внимание на жалобы жителей Заволжья по поводу нерегулярного движения автобусов по маршруту №30 и поручил принять комплекс мер по улучшению качества транспортного обслуживания. Глава региона также велел чиновникам неделю ездить на общественном транспорте, проверять работу маршруток и расчистку дорог.

«Поручил на неделю лишить чиновников служебного транспорта. Чтобы они смогли убедиться, хорошо ли работает общественный транспорт. Чтобы они прошлись по городу и выяснили, как у нас расчищают тротуары и дороги. По итогам недели мы поймём, совпадают ли доклады с ситуацией», — написал Сергей Морозов в Twitter.

Руководитель региона подчёркивает, что «мы никогда не наведем порядок на улицах, если будем видеть их только из окна машин».

«Надо, чтобы они (чиновники, ИА REGNUM ) ножками прошлись, поездили на общественном транспорте — тогда мы поймем, действительно ли он у нас хорошо работает, хорошо ли в городе чистят тротуары и дороги», — цитирует в Twitter поручение губернатора его пресс-секретарь Тимофей Гончарук.