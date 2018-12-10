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Глава МИД Германии угрожает Ирану давлением

Политика

Но Европейский союз по-прежнему заинтересован в сохранении «ядерной сделки» с Тегераном

Брюссель, 10 декабря 2018, 14:18 — REGNUM  Глава министерства иностранных дел Германии Хайко Маас пригрозил оказать давление на Иран, если такая мера окажется необходимой. Об этом он написал на своей официальной странице в в Twitter 10 декабря.

«В интересах нашей безопасности охранять венское ядерное соглашение до тех пор, пока Иран будет придерживаться его в полной мере. Что касается действий в Сирии и регионе, ракетной программы или прав человека — на Иран нужно оказывать влияние, если понадобится — с давлением», — написал Маас.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 декабря в Брюсселе проходит встреча министров иностранных дел стран Европейского союза, посвященная иранскому вопросу: сохранению ядерной сделке и выработке ответной реакции на испытания иранских ракет средней дальности.

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Ядерная программа Ирана
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