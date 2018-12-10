Командующий ВВС КСИР: Иран может нарастить дальность своих ракет

Тегеран, , 14:12 — REGNUM Иран располагает возможностями для создания баллистических ракет с большим радиусом действия, заявил 10 декабря командующий ВВС и военно-космическими войсками Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Амир Али Хаджизаде, сообщает британское агентство Reuters.

По его словам, на сегодняшний день исламская республика имеет ракеты, чей радиус действия достигает 2 тыс. км, при том, что «вражеские базы» находятся лишь в 800 км от исламской республики.

«У нас есть возможность создавать ракеты с большим радиусом действия», — отметил он.

«У нас нет ограничений с технической точки зрения или в силу какого-либо договора в отношении дальности ракет», — добавил он.

Напомним, одной из причин выхода США из Совместного всеобъемлющего плана действий — подписанной в 2015 году ядерной сделки — было стремление президента страны Дональда Трампа добиться включения в документ ограничений не только на разработку ядерного оружия, но и на ракетные технологии. В свою очередь, в Тегеране исключили переговоры с Вашингтоном относительно ракетного потенциала республики.