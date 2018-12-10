Посольство США рекомендует воздержаться от визита в Ирак 10 декабря

Багдад, , 14:23 — REGNUM Посольство США в Багдаде призывает граждан Соединенных Штатов не посещать Ирак во время празднования первой годовщины победы в борьбе с ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), сообщает 10 декабря Anadolu.

Кроме того, американские дипломаты предостерегают граждан США, которые находятся в Багдаде, не выходить в этот день на улицы города, так как праздничные мероприятия могут представлять угрозу.

«В связи с празднованием 10 декабря годовщины освобождения Ирака от ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) жители Багдада должны иметь ввиду, что ожидается праздничная стрельба из оружия в воздух», — говорится в заявлении посольства.

Напомним, в декабре 2017 года власти Ирака заявили о полной победе над боевиками «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), тем не менее отдельные группы террористов продолжают проявлять высокую активность.