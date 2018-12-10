В ЛНР заявили о прибытии в Донбасс инструкторов НАТО

Луганск, , 14:06 — REGNUM В район линии соприкосновения в Донбассе прибыла группа англоязычных иностранных инструкторов, специализирующихся на подготовке диверсантов. Об этом сообщил журналистам официальный представитель Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) Андрей Марочко.

По его словам, в город Счастье Луганской области прибыла группа иностранных наемников из стран НАТО, англоязычные инструкторы одеты в гражданскую одежду.

Напомним, 9 декабря Марочко уведомил, что украинские боевики осуществляют переброску в Донбасс самоходных артиллерийских установок (САУ), боеприпасов и бронетранспортёров.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 декабря в ЛНР уведомили, что за сутки 9 декабря украинские силовики девять раз нарушили режим прекращения огня, применив минометы, гранатометы, орудия БМП и стрелковое оружие.

Читайте также: ЛНР: ВСУ стягивают самоходные артиллерийские установки к линии фронта