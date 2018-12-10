Экс-вице-премьера Киргизии подозревают в незаконном обогащении

Бишкек, , 14:06 — REGNUM Генеральная прокуратура Киргизии возбудила против бывшего вице-премьер-министра Дуйшенбека Зилалиева уголовное дело по статье «Незаконное обогащение, совершенное должностным лицом, занимающим ответственное положение». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе госкомитета нацбезопасности.

В ходе проверки выяснилось, что информация, содержащаяся в декларациях о доходах Зилалиева с 2011 по 2016 годы, не соответствует реальному положению его финансово-имущественных дел.

Так, согласно представленных им данных, за указанный период времени в совокупности его доход составил всего 2 млн 541,5 тысячи сомов (2 млн 443 тысячи рублей), а у его супруги — 408 тысяч сомов (392 тысячи рублей). Однако, по факту, у Зилалиева выявлены активы в виде крупных денежных средств с неустановленным источником происхождения и имущества, которые в значительной степени превышают его официальные доходы.

«Так, находясь на государственной службе, Дуйшенбек Зилалиев имел в личном сбережении незадекларированные денежные средства в размере $889,9 тысячи (более 59,5 млн рублей), которые до сентября 2018 года он хранил в банковской ячейке в одном из филиалов коммерческого банка», — уточнили в ГКНБ.

Также установлены активы экс-чиновника в виде недвижимости, не отраженные в декларациях о доходах и, в целях сокрытия факта их принадлежности ему, зарегистрированные на родственников и других аффилированных с ним лиц.

«Так, 17 апреля 2017 года Зилалиев оформил на имя одного из своих родственников два расположенных в центре столицы Киргизии офисных помещения стоимостью 34 млн и 19 млн сомов (32,7 млн и 18,2 млн рублей), соответственно. Также он, будучи директором госагентства по геологии, оформил на своего безработного родственника ряд лицензий на золоторудные, известняковые и другие месторождения», — пояснили в ГКНБ.

Отметим также, что накануне, 9 декабря, спецслужбы Киргизии задержали Дуйшенбека Зилалиев в столичном аэропорту «Манас», когда бывший высокопоставленный чиновник пытался незаконно покинуть страну.

Сейчас экс-вице-премьер находится под арестом в следственном изоляторе госкомитета нацбезопасности республики.

ИА REGNUM напоминает, что в октябре 2018 года Первомайский районный суд города Бишкек признал бывшего вице-премьер-министра Дуйшенбека Зилалиева виновным в ложном сообщении о заложенной бомбе во время инаугурации президента Киргизии Сооронбая Жээнбекова. Тогда суд приговорил экс-чиновника к трем годам лишения свободы с отбыванием наказания условно с испытательным сроком на два года. В соответствии с приговором, Зилалиеву запрещено покидать пределы республики до истечения срока наказания.