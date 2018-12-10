В Кремле не подтвердили назначения Костюкова начальником ГРУ

Москва, , 13:48 — REGNUM В Кремле пока не могут подтвердить назначение первого замначальника Главного управления (ГУ) Генштаба Вооружённых сил РФ вице-адмирала Игоря Костюкова начальником ведомства. Об этом 10 декабря заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По словам официального представителя Кремля, он не может подтвердить назначения, поскольку не видел соответствующего указа президента РФ Владимира Путина.

Напомним, ранее СМИ сообщили, что вопрос о назначении Костюкова на должность начальника военной разведки решен. Следует отметить, что флотский военачальник впервые в современной истории может занять пост главы ведомства. Добавим, 22 ноября Костюков временно заступил на место генерал-полковника Игоря Коробова, который скончался 21 ноября от тяжелой болезни.

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