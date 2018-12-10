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Власти Йемена попросили Турцию оказать гуманитарную помощь

Политика

Люди едят деревья

Сана, 10 декабря 2018, 13:46 — REGNUM  Власти Йемена попросили Турцию оказать еще большую гуманитарную помощь и поддержку, сообщает 10 декабря Anadolu.

«В настоящее время стране требуется защита и гуманитарная помощь. Люди рубят деревья и едят их. Мы настоятельно призываем Турцию спасти хотя бы одного человека», — подчеркнул йеменский чиновник Хасан Алсуди.

Напомним, в Йемене продолжается гражданская война, начавшаяся в 2014 году. В 2015 году в конфликт вмешалась арабская коалиция, возглавляемая Саудовской Аравией, что привело к эскалации насилия.

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