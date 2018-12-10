В отношении Ольги Глацких принято компромиссное решение – политолог

Екатеринбург, , 13:40 — REGNUM В правительстве Свердловской области приняли компромиссное решение: члена своей команды Ольгу Глацких увольнять не стали, но и ее резонансные высказывания без последствий не оставили, понизив чиновницу в статусе, отметил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM в понедельник, 10 декабря, политолог Руслан Мухаметов, комментируя структурные изменения в областном правительстве.

Как сообщалось ранее, департамент молодёжной политики, возглавляемый Ольгой Глацких, вошёл в новое министерство образования и молодежной политики Свердловской области. Структура создаётся на базе министерства образования и департамента Глацких. В департаменте информационной политики правительства заявили, что решение принято для «повышения эффективности» органов государственной власти.

Ольга Глацких отказалась покидать свой пост добровольно из-за того, что ей «не позволяет совесть». Ранее чиновница прославилась своими обращенными в адрес молодежи заявлениями о том, что «государство вам ничего не должно» и «государство не просило вас рожать».

«Заявления Ольги Глацких вызвали широкий резонанс и обсуждались в негативном ключе, высказывались в том числе и московские чиновники. Но, с другой стороны, Глацких считалась политическим назначенцем команды губернатора, своим человеком.

В таких условиях увольнять члена своей команды сложно, но и оставить непрекращающийся резонанс без реакции тоже нельзя. Поэтому в правительстве пытались найти компромиссное решение, чтобы и волки были сыты, и овцы целы.

Такое решение найдено. Она останется в должности, но без собственного финансирования и при более низком статусе должности, ведь департамент уже не будет самостоятельным», — отметил Руслан Мухаметов.