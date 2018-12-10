Разведка ДНР: ВСУ планируют прорваться к границе ДНР и России

Донецк, , 13:43 — REGNUM ВСУ намерены начать наступление на юге Донецкой Народной Ресупблики (ДНР) 14 декабря, заявил заместитель начальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин, сообщает 10 декабря «Донецкое агентство новостей».

По информации разведки ДНР, ВСУ сосредоточили на мариупольском направлении 12 тыс. военнослужащих, более 50 танков, 40 реактивных систем залпового огня (РСЗО), 180 орудий и минометов. Цель боевиков — выйти к участку границы между ДНР и Россией в районе населенных пунктов Коньково и Холодное.

Напомним, ранее разведка ДНР докладывала о подготовке ВСУ диверсии на химическом заводе «Стирол» в Горловке.

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