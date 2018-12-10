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В Кремле расследование Мюллера назвали «феерическим»

Политика

В Москве не знают новых фигурантов дела о «российском вмешательстве»

Москва, 10 декабря 2018, 13:37 — REGNUM  Часть новых фигурантов расследования спецпрокурора США Роберта Мюллера неизвестна Кремлю, поэтому прокомментировать ход «феерического» расследования «российского вмешательства» в Москве не могут. Об этом 10 декабря заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По словам официального представителя Кремля, в Москве «утомлены слежением за этими феерическими расследованиями».

«Мы даже не знаем этих вот лиц, которые упоминаются в расследованиях. Поэтому тут мне нечего сказать», — подчеркнул Песков.

Напомним, ранее экс-руководителя предвыборного штаба Дональда Трампа Пола Манафорта обвинили в сотрудничестве с украинским контрагентом Константином Килимником, которого ФБР подозревает в связях с российской разведкой.

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