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Песков: Путин проведет встречу с главой «Норникеля»

Политика

Глава государства традиционно уделяет деятельности «Норникеля» повышенное внимание

Песков: Путин проведет встречу с главой «Норникеля»
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Дмитрий Песков

Москва, 10 декабря 2018, 13:34 — REGNUM  Президент России Владимир Путин сегодня, 10 декабря, проведет встречу с председателем правления «Норникеля» Владимиром Потаниным, сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Президент сегодня примет председателя правления «Норникеля» Владимира Потанина», — сказал представитель Кремля.

По его словам, глава государства традиционно уделяет деятельности «Норникеля» повышенное внимание, поскольку это градообразующая компания, которая несет большой груз соцобязательств.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент России Владимир Путин поговорил по телефону с девочкой Вероникой — участницей волонтерского проекта «Мечтай со мной», чья мечта побывать на «Мосфильме» исполнилась.

Читайте подробнее: Путин позвонил больной девочке и исполнил её мечту

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