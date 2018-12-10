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В Кремле не исключили участия Путина в церемонии прощания с Алексеевой

Политика

Глава Московской Хельсинкской группы Людмила Алексеева скончалась 8 декабря

В Кремле не исключили участия Путина в церемонии прощания с Алексеевой
Иллюстрация: Kremlin.ru
Владимир Путин и Людмила Алексеева

Москва, 10 декабря 2018, 13:24 — REGNUM  Президент России Владимир Путин может принять участие в церемонии прощания с правозащитницей Людмилой Алексеевой, заявил 10 декабря пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Я этого не исключаю, конечно», — заявил Песков, отвечая на соответствующий вопрос.

Напомним, глава Московской Хельсинкской группы Людмила Алексеева скончалась в клинической больнице в Москве 8 декабря в возрасте 91 года. Церемония прощания с правозащитницей пройдет 11 декабря в столичном Центральном доме журналиста.

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