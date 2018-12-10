Грузия: соратники Саакашвили обращаются в суд

Тбилиси, , 13:23 — REGNUM Соратники экс-президента Грузии Михаила Саакашвили делают следующий шаг в борьбе с нынешней властью и обращаются в суд с требованием снятия с регистрации выигравшей выборы президента Саломе Зурабишвили.

Заявление от имени объединенной оппозиции на брифинге 10 декабря сделал лидер «Новой Грузии» Георгий Вашадзе. Основанием для требования оппозиции он назвал статьи 47-ю Избирательного кодекса Грузии, в которой речь идет о подкупе избирателей.

По его словам, правящая партия в период между первым и вторым турами выборов совершила немало действий, которые расцениваются как подкуп избирателей. Это выразилось в раздаче населению лука и картофеля, бесплатной одежды, а также в обещании списания банковских долгов 600 тысячам граждан.

«У нас есть фото‑ и видеоматериалы, которые все это зафиксировали, и мы представим суду наши наглядные доказательства. К нашему иску прилагаются и заключения авторитетных международных наблюдательских организаций, в которых прямо сказано, что выборы проходили в условиях массовой фальсификации и подкупа населения», — заявил Георгий Вашадзе.

Оппозиция требует привлечения к уголовной ответственности высокопоставленных лиц нынешнего правительства, в том числе премьера Мамуки Бахтадзе и мэра Тбилиси Кахи Каладзе, которые в предвыборный период в прямом эфире делали заявления, содержащие признаки подкупа населения.

Напомним, что Георгий Вашадзе был руководителем избирательного штаба кандидата в президенты Грузии от «Единого национального движения» Григола Вашадзе. Первый тур выборов президента проходил 28 октября, второй тур между Григолом Вашадзе и независимым, но поддержанным правящей «Грузинской мечтой» кандидатом Саломе Зурабишвили, состоялся 28 ноября.

По данным ЦИК, результатам экзитполов и параллельного подсчета голосов, победу на этих выборах одержала Зурабишвили. Но Михаил Саакашвили и его соратники результаты выборов не признали, объявили их сфальсифицированными и сообщили о переходе к новому этапу борьбы — всеобщему неповиновению. 2 декабря в Тбилиси состоялась первая после выборов акция протеста оппозиции, на которой властям были выдвинуты требования отмены итогов выборов 28 ноября и проведение досрочных парламентских выборов. Очередной митинг оппозиции должен состояться 16 декабря, в день инаугурации Саломе Зурабишвили.