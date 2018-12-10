В Молдавии президента страны временно отстранили от должности

Кишинёв, , 13:15 — REGNUM Конституционный суд (КС) Молдавии временно отстранил Игоря Додона от исполнения обязанностей президента страны, заявил 10 декабря председатель КС Михай Поалелунжь.

По его словам, соответствующее решение было принято для того, чтобы утвердить пять законов, которые не получили одобрения Додона, но были утверждены парламентом страны.

«На основании 91-й статьи конституции Молдавии председатель парламента в качестве исполняющего обязанности президента подпишет указанные законы», — заявил Поалелунжь.

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Напомним, ранее в сентябре президента Молдавии Игоря Додона лишили возможности исполнять свои обязанности на посту главы государства. Это было сделано для того, чтобы назначить двух министров, утвердить которых глава государства ранее отказался.

Тогда решение о временном отстранении Додона от должности президента страны Конституционный суд Молдавии принял по запросу депутатов от Демократической партии.

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