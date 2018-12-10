Федерация профсоюзов Казахстана ответила на свое исключение из конфедерации

Астана, , 13:27 — REGNUM Приостановление членства федерации профсоюзов Казахстана (ФПРК) в Международной конфедерации профсоюзов (МКП) было проведено с грубыми нарушениями устава конфедерации, сообщили 10 декабря в пресс-службе ФПРК.

В федерации профсоюзов Казахстана считают, что действия МКП некорректны, так как не была учтена работа по защите прав и интересов профсоюзных организаций, а исключение прошло с нарушением порядка устава организации.

В ФПРК также считают, что в СМИ и социальных сетях были произведены информационные атаки, в которых приняли участие функционеры МКП.

Напомним, 2−7 декабря в Копенгагене состоялся IV конгресс МКП. Несмотря на исключение, федерация профсоюзов Казахстана продолжила работу в ограниченных условиях.

7 декабря МКП принял резолюцию о ситуации с трудовыми правами в Казахстане. В документе Международная конфедерация отмечает волну антипрофсоюзных репрессий в республике и выражает поддержку независимым профсоюзам.

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