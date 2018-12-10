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Главы МИД ЕС надеются, что парламент Великобритании примет сделку по Brexit

Политика

Иначе возможны худшие сценарии

Брюссель, 10 декабря 2018, 13:14 — REGNUM  Главы внешнеполитических ведомств Евросоюза провели встречу в Брюсселе, на которой выразили надежду на то, что парламент Великобритании одобрит соглашение по Brexit, сообщает 10 декабря Reuters.

«Это самое лучшее соглашение, которое мы можем заключить. Ее одобрение было бы отличной новостью», — подчеркнул министр иностранных дел Испании Жозеп Боррель.

Напомним, в конце марта 2019 года Великобритания выйдет из Европейского союза, однако предварительно нужно договориться об условиях размежевания. 11 сентября парламент королевства будет голосовать по данному вопросу.

Читайте ранее в этом сюжете: ЕС: Великобритания может остановить Brexit в одностороннем порядке

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Выход Великобритании из Евросоюза
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