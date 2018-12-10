Макрон обсудит ситуацию во Франции с главами Ассамблеи и Сената

Париж, , 13:07 — REGNUM Президент Франции Эммануэль Макрон встретится с главами национальной Ассамблеи Франции и Сената, а также с выборными должностными лицами, чтобы обсудить ситуацию, связанную с акциями протеста во Франции, сообщает Le Figaro.

Главы двух палат парламента — Ричард Ферран (национальная Ассамблея) и Жерар Ларшер (Сенат), глава экономического, социального и экологического совета Патрик Бернаскони, а также представители профсоюзов прибыли в Елисейский дворец 10 декабря в 10 часов утра по местному времени для встречи с главой государства.

«Президент Франции соберет воедино все политические силы, территориальные, экономические и социальные, в этот серьезный момент, который потрясает страну, чтобы услышать их мнения, предложения и действия», — говорится в заявлении Елисейского дворца.

Как сообщало ИА REGNUM, Эммануэль Макрон также намерен выступить с телевизионным обращением к гражданам Франции 10 декабря.

Подробности: Макрон объявит о реакции властей на протесты в обращении к нации