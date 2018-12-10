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Глава МИД Индонезии получила премию за улучшение имиджа страны

Политика

Индонезийская ассоциация по связям с общественностью наградила главу МИД Индонезии

Джакарта, 10 декабря 2018, 12:21 — REGNUM  Заслуги министра иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди признала индонезийская ассоциация по связям с общественностью, сообщает Antaranews.

Известно, что Ретно Марсуди наградили за роль, которую она сыграла в улучшении имиджа Индонезии.

«Большое спасибо за эту высокую награду. Я продолжу работать во славу Индонезии. Сегодня, завтра и послезавтра Индонезия будет процветать», — заявила глава МИД Индонезии.

Напомним, индонезийская ассоциация по связям с общественностью ежегодно проводит мероприятие, в котором принимают участие различные агентства по связям с общественностью и правительственные учреждения. В этом году премия присуждалась за «связь с общественностью 4.0: вызовы для индонезийской репутации и нации».

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Внутренняя политика Индонезии
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