В Индии и в России будут проходить конференции молодых законодателей

Нью-Дели, , 12:15 — REGNUM Российско-индийская конференция молодых законодателей будет проходить ежегодно. Об этом шла речь на встрече спикера Госдумы РФ Вячеслава Володина со спикером Народной палаты парламента Республики Индии Сумитрой Махаджан.

Первая конференция пройдет в Индии в 2019 году, потом в России — в 2020.

С предложением проведения такой конференции выступил Володин.

«Предлагаем проводить конференцию с участием молодых законодателей, в том числе представляющих региональные парламенты», — сказал он.

Такая практика будет полезной и позволит не только вовлечь молодых законодателей в процессы отношений стран, но и заложить основу для дружбы и сотрудничества России и Индии, подчеркнул парламентарий.

Махаджан поддержала эту инициативу.

В свою очередь глава комитета Госдумы по делам молодежи Михаил Дегтярев (ЛДПР) уточнил, что принято решение проводить конференцию ежегодно попеременно в России и Индии. К участию в конференции предполагается привлекать молодых законодателей и широкий круг экспертов как с российской, так и с индийской стороны.