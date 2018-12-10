Начальником ГРУ назначен вице-адмирал Игорь Костюков — СМИ

Москва, , 12:05 — REGNUM Герой России, первый замначальника Главного разведывательного управления (ГРУ) Генштаба Вооружённых сил РФ, вице-адмирал Игорь Костюков назначен на должность начальника ведомства. Об этом со ссылкой на источники сообщает 10 декабря ТАСС.

«Вице-адмирал Игорь Костюков, временно исполняющий обязанности начальника ГРУ, назначен на должность руководителя ГРУ Генштаба ВС РФ», — цитирует агентство слова источника.

Отмечается, что флотский военачальник впервые в современной истории занял пост главы военной разведки.

Напомним, 22 ноября Костюков временно заступил на место генерал-полковника Игоря Коробова, который скончался 21 ноября от тяжелой болезни. В связи с кончиной главы разведывательного ведомства свои соболезнования выразил президент РФ Владимир Путин.

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