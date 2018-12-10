Автор Конституции России предлагает поправки в «основной закон» страны

Екатеринбург, , 12:10 — REGNUM В Конституции Российской Федерации есть проблемы в сферах местного самоуправления и внешней юрисдикции. Об этом заявил один из авторов основополагающего документа России Виктор Перевалов на лекции «Конституция 1993: инструкция по применению» в Екатеринбурге, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Конституция не может быть закостеневшим документом. Мы видим, что есть ряд проблем, которые нужно решать», — сказал Перевалов.

Первая проблема, по мнению юриста, это «ситуация с местным самоуправлением».

«Актуальнейшая тема! Если толковать Конституцию буквально, то государственная власть обрывается на уровне самоуправления. А этого не может быть! Власть в государстве, стране — одна! И никакого перерыва, отрыва или пробела не может быть!» — убежден Перевалов.

Второй пример касается внешнеполитической сферы.

«Статья 15 Конституции говорит, что международные нормы и международные договоры можно считать нашим внутренним правом. И в то же время мы видим, что юрисдикция западных стран противоречит даже Европейскому суду по правам человека (ЕСПЧ), Европейскому Союзу в целом. Мы же 19 лет исполняли все это!» — возмущен автор Конституции.

Впрочем, сейчас с попытками внешнего навязывания успешно борются на уровне Конституционного суда, добавил юрист.

«Мы при помощи решений Конституционного суда такое маленькое противоречие, в принципе, избежали, минимизировали и даже решили,. — убежден Перевалов.

Тем не менее, юрист отметил, что смена положений конституции всегда в истории были вызвана «кардинальными изменениями общественного строя». «Или революция, это катаклизмы могут быть различного рода, вплоть до космических!» — предостерег автор Конституции. Но потом добавил: «Совершенствование, разумеется, необходимо. Но это совершенствование тоже должно быть подготовлено теми общественными отношениями, которые складываются в нашей стране», — резюмировал Перевалов.

Напомним, в 2018 году Конституции Российской Федерации исполняется 25 лет. А в октябре 2018 года глава Конституционного суда Валерий Зорькин заявил, что основополагающему документу России нужны точечные изменения.

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