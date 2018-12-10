Понедельник, 10 Декабря 2018 года
13:24:43 МСК

Для чего министр иностранных дел КНДР приезжал в Монголию

Политика

Визит министра иностранных дел КНДР Ри Ён Хо в Монголию состоялся 8-9 декабря

Улан-Батор, 10 декабря 2018, 11:57 — REGNUM  «Монголия с давних пор имеет дружеские отношения с КНДР. Когда ситуация на Корейском полуострове была острой, и международная обстановка была сложной, только РФ, КНР и Монголия помогли КНДР. В том числе во время кризиса на Корейском полуострове. Тогда Монголия выступила посредником между КНДР и Южной Корей. Также Монголия ежегодно организует Улан-Баторский диалог по вопросам кризиса на Корейском полуострове. Кроме того, Монголия успешно выполнила роль посредника в переговорах между КНДР и Японией по вопросу похищения спецслужбами КНДР японцев.

Монголия оказывает продовольственную помощь, и всегда была воротами в мир для КНДР. КНДР использует государственный флаг Монголии в морском транспорте. Монголия имеет дипломатические отношения с Южной Корей, таким образом страна мостом проведения множества диалогов и переговоров между этими соседними странами. Так что у нас часто совершаются визиты государственного уровня КНДР.

В общем, Монголия для КНДР является самым ближайшим дружественным соседом и мостом для выхода в мир. Монголия в дальнейшем может сохранить эту позицию. Я считаю, что нынешний визит министра иностранных дел КНДР имеет целью подтверждение этой позиции Монголии и укрепление двустороннего сотрудничества»,

так прокомментировал визит министра иностранных дел КНДР Ри Ён Хо в Монголию доктор Тогмидын Сухбаатар, сотрудник Научно-исследовательского института обороны Монголии.

Визит министра иностранных дел КНДР Ри Ён Хо в Монголию состоялся 8−9 декабря. В субботу, 8 декабря, министры иностранных дел двух стран провели официальные переговоры.

В ходе переговоров министр иностранных дел Монголии Дамдины Цогтбаатар поблагодарил коллегу за визит. Министр иностранных дел КНДР Ри Ён Хо в свою очередь отметил, что нынешняя встреча была организована не только для подготовки мероприятий по проведению 70-летнего юбилея установления дипломатических отношений между странами, но и для обсуждения мер, направленных на расширение сотрудничества между КНДР и Монголией.

В ходе переговоров министр иностранных дел Монголии Дамдины Цогтбаатар отметил важность денуклеаризации и решения любых спорных вопросов в регионе мирным путем, а также высоко оценил стремления КНДР к установлению в регионе мира и стабильности. В свою очередь министр иностранных дел КНДР Ри Ён Хо заявил, что КНДР как и Монголия поддерживает денуклеаризацию Корейского полуострова, и отметил особую важность укрепления доверия в регионе.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Внешняя политика Монголии
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить