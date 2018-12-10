Емельянов: цифровые профили граждан можно будет купить на базаре

Москва, , 11:51 — REGNUM Предоставление возможности гражданам РФ управлять своими персональными данными через интернет создаст дополнительные риски для использования этой информации третьими лицами. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 10 декабря заявил первый зампредседателя фракции «Справедливая Россия» в Госдуме Михаил Емельянов, комментируя новую концепцию платформы «Цифровой профиль».

«Я думаю, что это преждевременно», — заявил Емельянов.

По его мнению, в настоящее время в России не существует надёжной инфраструктуры, которая гарантировала бы защиту таких данных. Это наглядно подтверждается повседневным опытом.

«Естественно, опасность есть. У нас защита цифровых данных пока не на высоте, как и персональных. Любые персональные данные можно купить на любом базаре. Естественно, это повышает опасность подобного рода прецедентов», — заключил он.

Ранее из аппарата правительства в Минкомсвязь РФ была направлена концепция платформы «Цифровой профиль». Платформа предусматривает упразднение бумажной волокиты — граждане России теперь смогут управлять своими персональными данными через интернет. За реализацию проекта «Цифровой профиль» отвечают Банк России, Минкомсвязь РФ и компания «Ростелеком».