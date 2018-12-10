Главной по туризму в Красноярском крае стала 25-летняя чиновница

Красноярск, , 11:38 — REGNUM На должность руководителя агентства по туризму Красноярского края назначена 25-летняя Юлия Верхушина.

Соответствующее распоряжение губернатор Красноярского края Александр Усс подписал 7 декабря 2018 года. Оно вступило в силу со дня подписания, говорится в сообщении на сайте краевого правительства.

Юлия Верхушина родилась 30 декабря 1992 года. Окончила институт управления бизнес-процессами и экономики Сибирского федерального университета (СФУ). Ранее являлась заместителем руководителя агентства молодёжной политики и программ общественного развития Красноярского края.

Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, своё назначение на новую должность Юлия Верхушина прокомментировала сегодня, 10 декабря, на странице в соцсети. Во-первых, она поблагодарила главу края Александра Усса «за доверие» и подчеркнула, что это «большой вызов и большая ответственность».

«Уверена, будет непросто, ведь многие задачи в туризме невозможно решить силами только агентства, потому что туризм — это и про развитие территорий, и про сервисы, и про инфраструктуру, и про безопасность, и про многие другие вопросы», — пишет чиновница.

Напомним, агентство по туризму Красноярского края было создано в октябре 2018 года. Новому ведомству были переданы полномочия краевого министерства культуры в области туризма.