Нетаньяху переключает внимание с коррупционного скандала на Ливан — СМИ

Иерусалим, , 11:35 — REGNUM Израильские военные бурильщики начали проникать в скалистые холмы на границе с Ливаном всего спустя два дня после того, как комиссар полиции Израиля Рони Альшейх представил третье обвинение в коррупции против премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху. С тех пор в рамках операции «Северный щит», разрабатываемой с 2014 года, саперы ищут вырытые ливанской организацией Хезболла туннели. Об этом пишет испанская газета El País 9 декабря.

С тех пор израильские средства массовой информации нагнетают обстановку и излагают подробности операции, создавая впечатления приближения новой войны с Ливаном. Но лидеры оппозиции не видят угрозы эскалации вооруженного конфликта, но видят «дымовую завесу»: пресловутый «щит» должен прикрыть скандалы вокруг Нетаньяху, который хочет установить рекорд по пребыванию в должности премьер-министра, опередив отца-основателя государства Израиль Давида Бен-Гуриона.

«Мы не находимся в ситуации, когда наши солдаты пересекли линию врага. Либо он боится, либо пытается распространить панику», — заявила лидер левоцентристской оппозиции Ципи Ливни.

Издание отмечает, что рекомендация антикоррупционной бригады обвинить премьер-министра в мошенничестве и взяточничестве привела была к падению многих руководителей. По мнению следователей, в обмен на миллионные налоговые вычеты телекоммуникационная группа Bezeq предоставила на службу Нетаньяху популярный информационный портал Walla, который начал публиковать лестные материалы о премьер-министре и его семье, пресекая критику.

Последнее слово, чтобы предъявить официальные обвинения в коррупции Нетаньяху, за генеральным прокурором Авихаем Мандельблитом, хотя на это решение могут понадобиться многие месяцы.