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ЕС: Великобритания может остановить Brexit в одностороннем порядке

Политика

На это у нее право в соответствии со статьей 50 Лиссабонского соглашения

ЕС: Великобритания может остановить Brexit в одностороннем порядке
Иван Шилов © ИА REGNUM
Выход Великобритании из Евросоюза

Брюссель, 10 декабря 2018, 11:19 — REGNUM  Великобритания может отменить свое решение о выходе из ЕС в одностороннем порядке, заявили 10 декабря в Европейском суде, сообщает британское издание The Mirror.

Согласно постановлению судей, Лондон может отменить свое решение по Brexit в соответствии со статьей 50 Лиссабонского договора.

Напомним, правительство Соединенного Королевства должно начать процесс выхода из ЕС 29 марта следующего года. Несмотря на это, до сих пор Лондоном не согласован проект соглашения об отношениях Великобритании с ЕС после Brexit.

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Выход Великобритании из Евросоюза
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