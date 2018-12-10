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Бывший астраханский министр оставил предприятие без 114 млн рублей

Политика

Экс-чиновник подозревается в организации «подставных» торгов и подделке документов

Бывший астраханский министр оставил предприятие без 114 млн рублей
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Астрахань, 10 декабря 2018, 11:09 — REGNUM  В Астрахани конкурсный управляющий подозревается в злоупотреблении полномочиями и фальсификации доказательств по гражданскому делу. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК РФ по Астраханской области.

По версии следствия, конкурсный управляющий организации с 2015 по 2017 годы продал своему близкому другу её имущество, стоимость которой составляла более 114,5 млн рублей, всего за 12 миллионов. Подозреваемый с нарушениями организовал проведение торгов и обеспечил победу своего друга. Действия управляющего несколько раз были обжалованы в суде, но он представлял фальсифицированные документы.

Ущерб, причинённый организации действиями конкурсного управляющего, составил более 114,5 млн рублей. Из-за этого предприятие не смогло выплатить долги конкурсным кредиторам.

Подозреваемый задержан, и пока решается вопрос о мере пресечения. Тем временем местные СМИ сообщают, что фигурантом уголовного дела стал бывший министр экономического развития Астраханской области, который покинул должность после назначения Сергея Мороза временно исполняющим обязанности губернатора.

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