Бывший астраханский министр оставил предприятие без 114 млн рублей

Астрахань, , 11:09 — REGNUM В Астрахани конкурсный управляющий подозревается в злоупотреблении полномочиями и фальсификации доказательств по гражданскому делу. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК РФ по Астраханской области.

По версии следствия, конкурсный управляющий организации с 2015 по 2017 годы продал своему близкому другу её имущество, стоимость которой составляла более 114,5 млн рублей, всего за 12 миллионов. Подозреваемый с нарушениями организовал проведение торгов и обеспечил победу своего друга. Действия управляющего несколько раз были обжалованы в суде, но он представлял фальсифицированные документы.

Ущерб, причинённый организации действиями конкурсного управляющего, составил более 114,5 млн рублей. Из-за этого предприятие не смогло выплатить долги конкурсным кредиторам.

Подозреваемый задержан, и пока решается вопрос о мере пресечения. Тем временем местные СМИ сообщают, что фигурантом уголовного дела стал бывший министр экономического развития Астраханской области, который покинул должность после назначения Сергея Мороза временно исполняющим обязанности губернатора.