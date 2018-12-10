Нидерланды: Две больницы отказались закупать части человеческого тела в США

Амстердам, , 11:08 — REGNUM Две нидерландские больницы прекратят закупку человеческих органов у американских фирм по этическим причинам, сообщает британское агентство Reuters.

Речь идет о поставках органов, которые американские компании получают из тех, отданных для науки. Эти тела вскрываются, а органы идут на продажу. Ряд подобных компаний уже привлек к себе внимание американских правоохранителей. В частности, по данным ФБР, компания MedCure с помощью голландского хаба с 2012 года несколько десятков тысяч килограмм человеческих органов по всему ЕС. Американские власти указывают на то, что проданные части тела были поражены различными заболеваниями.

Так, в Медицинской академии Амстердама заявили, что ими было закуплено от 300 до 500 человеческих голов, которые использовались для целей обучения и исследований. В другом медицинском учреждении Медицинском центре имени Эразма закупала колени и плечи у американского поставщика, отказавшись предоставить более детальную информацию. В свою очередь, в министерстве здравоохранения страны не стали комментировать решение больниц, отметив, что в стране нет специального правительственного органа, который бы занимался регулированием данной сферы.

Британское агентство указывает, что согласно открытой информации, с 2012 по 2016 годов компания MedCure поставила в Нидерланды частей человеческого тела на $500 тыс. В самой компании указывают, что они помогают связать доноров и научно-исследовательские организации.

«Мы является аккредитованной организацией, следующей всем нормам и придерживающейся самым передовым стандартам этики и прозрачности в отрасли», — отметили в компании.

В США большинство подобных компаний предлагают семьям почивших бесплатную услугу кремации в обмен на то, чтобы тело было отдано в качестве пожертвования. Так, семья и родные экономят до $1 тыс. При этом, как выяснили журналисты Reuters, человеческая голова на рынке в США стоит до $500.