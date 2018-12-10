Конвойная флотилия из КНР отправилась к берегам Сомали

Пекин, , 11:05 — REGNUM В Аденский залив в целях патрулирования и борьбы с пиратством направилась 31-я конвойная флотилия ВМС НОАК, базирующаяся в порту города Чжаньцзян южнокитайской провинции Гуандун, сообщает 9 декабря Синьхуа.

В составе флотилии находятся десантный корабль «Куньлуньшань», ракетный фрегат «Сюйчан» и корабль снабжения «Ломаху»; на борту военных кораблей находятся более 700 матросов и офицеров, несколько десятков воинов спецназа, три вертолета.

Задачей флотилии является сопровождение торговых судов в территориальных водах Сомали, печально известных нападениями на корабли и экипажи. За десять лет, прошедших с декабря 2008 года, когда Китай впервые участвовал в этой миссии, ВМС НОАК сопроводили более 6,5 тыс. судов и спасли или оказали помощь более чем 60 китайским и иностранным судам.