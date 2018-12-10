Володин передал Моди приветствие от Путина

Нью-Дели, , 11:03 — REGNUM Спикер Госдумы Вячеслав Володин передал приветствия от президента России Владимира Путина премьер-министру Индии Нарендре Моди. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 10 декабря сообщили в пресс-службе нижней палаты парламента.

Володин во главе делегации Госдумы находится в Индии с официальным визитом по приглашению спикера нижней палаты парламента страны Сумитры Махаджан.

В рамках визита состоялась встреча Володина с Моди.

«Володин передал слова приветствия от президента России Владимира Путина. На встрече было отмечено динамичное развитие российско-индийского сотрудничества, в том числе межпарламентского взаимодействия», — сообщили в пресс-службе Госдумы.

Читайте ранее в этом сюжете: Спикер Госдумы пригласил вице-президента Индии в Москву

Читайте развитие сюжета: Володин предложил упростить визовый режим с Индией