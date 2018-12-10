Реорганизацию департамента Ольги Глацких объяснили оптимизацией

Екатеринбург, , 10:56 — REGNUM В Свердловской области идёт оптимизация исполнительных органов власти. По её итогам в регионе будут созданы современные управленческие структуры и сокращена численность госслужащих при повышении их ответственности и квалификации, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в областном департаменте информационной политики.

О работе над оптимизацией ещё 29 ноября во время заседания областного правительства заявлял губернатор Евгений Куйвашев. А сегодня, 10 декабря, эти слова нашли практическое воплощение. Как ранее сообщало ИА REGNUM, глава региона подписал указ о создании министерства образования и молодёжной политики Свердловской области.

Напомним, новое министерство создано на базе областного минобразования и департамента молодёжной политики, который возглавляла Ольга Глацких. Таким образом, в скандале вокруг неё официально поставлена точка.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в начале ноября Ольга Глацких оказалась в центре скандала. В интернет попала запись её выступления на круглом столе в Кировграде. Там чиновница заявила о том, что государство ничего не должно молодёжи и не просило их родителей рожать.

После скандала она была отстранена от работы. А власти региона начали проверку. В начале декабря в интервью блогеру Сергею Колясникову чиновница заявила о том, что добровольно свой пост не оставит.

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