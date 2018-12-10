Спикер Госдумы пригласил вице-президента Индии в Москву

Нью-Дели, , 10:52 — REGNUM Спикер Госдумы Вячеслав Володин пригласил вице-президента Индии, председателя верхней палаты парламента страны Венкаю Найду посетить Россию с официальным визитом.

«Приезжайте в Москву, чтобы продолжить этот диалог в России», — сказал Володин на двусторонней встрече с Найду.

Спикер Госдумы обратил внимание на потенциал возможностей межпарламентского сотрудничества Москвы и Нью-Дели, подчеркнув, что Индия остается для России особым стратегическим партнером.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, Володин во главе делегации Госдумы находится в Индии с официальным визитом по приглашению спикера нижней палаты парламента страны Сумитры Махаджан. 10 декабря пройдет пятое заседание российско-индийской межпарламентской комиссии.

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