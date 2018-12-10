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Премьер-министр Пакистана рассказал о причинах поражения Гитлера

Политика

И Наполеона Бонапарта

Исламабад, 10 декабря 2018, 10:47 — REGNUM  Премьер-министр Пакистана Имран Хан рассказал о причинах поражения Адольфа Гитлера и Наполеона Бонапарта, сообщает 10 декабря Geo TV.

По версии лидера Пакистана, «они никогда не меняли своего решения, когда того требовали обстоятельства, что и стало причиной поражения».

Данное высказывание было осуждено оппозиционными партиями страны, однако союзники Имран Хана поддержали своего лидера.

Подобное заявление было сделано в оправдание изменения собственных взглядов. По словам премьер-министра Пакистана, «настоящий лидер должен уметь приспосабливаться к ситуации».

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