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Премьер-министр Малайзии назвал себя ангелом

Политика

Но при этом признал, что может ошибаться

Куала-Лумпур, 10 декабря 2018, 10:41 — REGNUM  Премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад назвал себя ангелом, признав при этом, что ангелы могут ошибаться, сообщает 10 декабря Geo TV.

«Хотя большинство из нас ангелы, ангелы могут ошибаться. Когда ангелы ошибаются, они меняют свое решение», — подчеркнул Мохамад, поддержав своего коллегу из Пакистана Имран Хана.

Оба политика считают, что качеством великого лидера является способность менять свое решение под воздействием текущей ситуации.

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Политика Малайзии
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