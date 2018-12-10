Премьер-министр Малайзии назвал себя ангелом

Куала-Лумпур, , 10:41 — REGNUM Премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад назвал себя ангелом, признав при этом, что ангелы могут ошибаться, сообщает 10 декабря Geo TV.

«Хотя большинство из нас ангелы, ангелы могут ошибаться. Когда ангелы ошибаются, они меняют свое решение», — подчеркнул Мохамад, поддержав своего коллегу из Пакистана Имран Хана.

Оба политика считают, что качеством великого лидера является способность менять свое решение под воздействием текущей ситуации.

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