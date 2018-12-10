Япония готова помочь Индонезии восстановить инфраструктуру в Палу

Палу, Индонезия, , 10:45 — REGNUM Правительство Японии заявило о готовности оказать помощь Индонезии в восстановлении инфраструктуры после стихийного бедствия в провинции Центральный Сулавеси, особенно в городе Палу, округе Донггала и Сиги, сообщает Antaranews.

Губернатор Центрального Сулавеси Лонгки Джанггола встретился с делегацией парламента Японии и представителями японского агентства международного сотрудничества (JICA) 9 декабря 2018 года.

«Спасибо за визит и поддержку Центрального Сулавеси», — заявил губернатор.

В ходе встречи делегация парламента Японии пообещала приложить немало усилий, чтобы помочь Индонезии, особенно правительству Центрального Сулавеси, быстрее восстановить разрушенную инфраструктуру.

Агентство международного сотрудничества Японии является органом, учрежденным правительством Японии для содействия развивающимся странам. В настоящее время Индонезия и Япония активно сотрудничают, особенно в разработке генерального плана восстановления города Палу.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 сентября 2018 года у побережья индонезийского острова Сулавеси произошло сильное землетрясение, которое спровоцировало цунами. Более всего пострадал город Палу. В результате землетрясения погибло около двух тысяч человек.

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