Бурджанадзе оценила антироссийское высказывание Зурабишвили

Тбилиси, , 10:29 — REGNUM Бывший спикер грузинского парламента, лидер партии «Демократическое движение» Нино Бурджанадзе считает печальным для Грузии фактом те заявления, которые сделала избранный президент страны Саломе Зурабишвили по перспективам сотрудничества Тбилиси и Москвы. Об этом Бурджанадзе рассказала РИА Новости.

«Зурабишвили пытается сейчас показать себя антироссийским политиком. Она даже подчеркивает, что не знает русского языка. Ее заявление по будущим отношениям с Россией очень печально для самой Грузии», — цитирует агентство ее слова.

По словам грузинского политика, грузинские власти таким образом «отдаляют шансы на урегулирование территориального конфликта». Также под вопросом находится и возвращение беженцев, добавила Бурджанадзе.

Как сообщало ИА REGNUM, после своего избрания грузинский президент Саломе Зурабишвили заявила, что Грузия не может в настоящее время сотрудничать с Россией из-за «поведения Москвы» в отношении Украины.

Читайте также: Саломе Зурабишвили не нравится, «как ведет себя Россия»