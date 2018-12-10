В Марокко будет подписан Глобальный договор ООН о миграции — СМИ

Марракеш, Марокко, , 10:38 — REGNUM 10 декабря в марокканском Марракеше начинается двухдневная конференция Организации Объединенных Наций (ООН), где будет подписан Глобальный договор «о безопасной, упорядоченной и законной миграции». Об этом пишет испанская газета El País.

Издание подчеркивает, что впервые в истории ООН подавляющее большинство участников организации (184 из 193) достигли соглашения о регуляции и обеспечении безопасности миграционных потоков.

По словам издания, договор делает акцент на элементарные вопросы, такие как безопасность мигрантов; спасение жизней, доступ мигрантов к базовым услугам вне зависимости от того, законно они пересекли границу или нет; на борьбу с торговлей людьми и с дискриминацией. Также в договоре говорится о «минимизации неблагоприятных и структурных факторов, которые вынуждают людей покидать страну своего происхождения». Договор не является юридически обязательным и не влечет за собой прямого экономического распределения.

США сразу отказались от подписания, вскоре за ними последовали Австралия и Израиль. В Европе против него выступили Венгрия, Польша, Чехия и Словакия. Италия раскритиковала договор, и еще не ясно, будет ли она его подписывать. 9 декабря о неприсоединении к договору объявила Чили.

Представитель США в ООН два дня назад заявил, что «договор написан в пользу миграции» и не предполагает, что «хорошо управляемая миграция должна начинаться и заканчиваться эффективным контролем на национальной границе». Страна лишается своего суверенитета, так как не может решать, кому можно, а кому нельзя пересекать ее границы. В тексте на делается «адекватного» различия между легальной и нелегальной миграцией, а в конечном итоге он направлен на выработку обязательных международных руководящих принципов.

Спецпредставитель ООН по международной миграции Луиза Арбур опровергает подобные заявления. «[С подписанием пакта] мы увидим увеличение преимуществ миграции и, что очень важно, мы уменьшим некоторые негативные аспекты. (…) Наконец, подавляющее большинство членов ООН поддерживают этот проект. (…) И никому ничего не навязывается».

В настоящее время 257 млн человек в мире переехали жить в другие страны. Это 3,4% населения мира. Тысячи человек находится в пути к новому месту жительства.

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