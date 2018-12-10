Ирак отмечает годовщину победы над ИГ*

Багдад, , 10:00 — REGNUM Власти Ирака отмечают 10 декабря годовщину победы над террористической группировкой «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), сообщает американское агентство Associated Press.

Правительство объявило 10 декабря общегосударственным праздником, позднее будет объявлена минута молчания. Блокпосты в столице были украшены флагами и шарами, на улицах играет патриотическая музыка.

Напомним, о своей победе над террористами, прежде занимавшими значительные территории страны, власти Ирана объявили в декабре 2017 года, когда правительственные силы установили полный контроль над границей с Сирией.

Несмотря на это, в стране регулярно происходят нападения исламистов на сотрудников полиции и военных, а также совершаются теракты. В частности, в конце октября в провинции Ирака Дияла в результате террористического акта погибли двое шиитских паломников.