ООН назвала новую силу в Восточной Африке

Кампала, , 10:11 — REGNUM ООН заявляет, что с милитаризацией Красного моря существует опасность перемещения конфликта в Персидском заливе в Восточную Африку, пишет Daily Monitor Uganda.

Официальные представители ООН недавно посетили Кампалу, чтобы вновь наладить взаимодействие с Межправительственным органом по вопросам развития Igad, который оказался самой действенной региональной организацией по разрешению конфликтов в Восточной Африке. Они заявили, что возлагают на орган надежды по контролю ущерба.

И действительно, международное сообщество не может позволить себе продолжение восточноафриканского конфликта.

Генри Орьем, министр регионального развития Уганды, сказал, что международное сообщество тратит до 70 биллионов долларов США в год на гуманитарную помощь и миротворческие операции в регионе.

Исполнительный секретарь Igad Махмуб Маалим добавил, что 40% бюджета Мировой Продовольственной программы тратится на Восточную Африку. И это не включая программ школьного питания, которые очень распространены в регионе. Маалим добавил, что такая бедность становится отличной средой для появления грабителей и потенциальных террористов.

Восточная Африка как колыбель терроризма волнует мировое сообщество. Существуют опасения, что влияние войны в Йемене доходит до таких стран, как Сомали.

Также важным вопросом в повестке дня политического департамента ООН является нераспространение конфликта в Заливе в Восточную Африку.

Александр Рандос, особый представитель Европейского Союза по Африканскому Рогу, заявил, что такие игроки как Igad и Восточноафриканское сообщество должны найти решение проблем, связанных с влиянием Суадовской Аравии в Сомали.

Саудовскую Аравию обвиняют в тренировке вооруженных сил в некоторых Сомалийских государствах.

По словам помощника генерального секретаря представительства ООН по политическим делам, Брук Зерихун Тайе, ООН разрабатывает стратегию помощи Igad в решении конфликтов в регионе.

Планируется модернизация представительства посла по особым поручениям в Судане и Южном Судане, чтобы полностью покрыть регион Igad, где также будут располагаться и представительство ООН.

Представительства ООН уже существуют в Центральной, Западной и Южной Африке.

Брук Зерихун Тайе сообщает, что Межправительственный орган по вопросам развития Igad приложит усилия, схожие с теми, что были применены для нормализации отношений между Эфиопией, Эритреей и Джибути, для Уганды и Судана.