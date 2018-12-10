В мэрии Челябинска появилась новая должность

Челябинск, , 09:49 — REGNUM В мэрии Челябинска новое кадровое назначение. 6 декабря к своим обязанностям приступил заместитель главы по городскому хозяйству Евгений Крехтунов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе горадминистрации.

Как отмечает врио главы города Владимир Елистратов, эта должность новая. Крехтунов будет курировать ЖКХ и Горэкоцентр.

Ранее он возглавлял городское управление экологии и природопользования. Теперь временным руководителем подразделения будет его заместитель Алёна Юшкова.

Евгений Крехтунов родился в Челябинске 17 июля 1970 года. В апреле 2014 — мае 2016 года возглавлял Тракторозаводский район города, а затем занял пост руководителя городского управления экологии.