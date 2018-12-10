Понедельник, 10 Декабря 2018 года
10:17:54 МСК

В Алма-Ате планируют переименовать более 150 улиц

Политика

Предложение было выдвинуто на заседании комиссии по вопросам местного государственного управления и жилищной политики

В Алма-Ате планируют переименовать более 150 улиц
Ольга Шматова © ИА Красная Весна
Станция метро «Москва». Алма-Ата

Алма-Ата, Казахстан, 10 декабря 2018, 09:47 — REGNUM  В Алма-Ате планируют переименовать более 50 микрорайонов и более 150 улиц, пишет 10 декабря газета «Вечерняя Алма-Ата».

Предложение по переименованию улиц и микрорайонов было внесено на заседании комиссии по вопросам местного государственного управления и жилищной политики маслихата (совета) города Алма-Аты.

Предложение внес руководитель отдела ономастики управления по развитию языков города Алм-Аты Отепберген Калабай.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 ноября на слушаниях в акимате (администрации) Карагандискной области Казахстана более 200 жителей Караганды проголосовали за переименование шести улиц.

Читайте ранее в этом сюжете: В Караганде решили избавиться от советских названий улиц

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Политическая жизнь Казахстана
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить