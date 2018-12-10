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Митрополита УПЦ не пропустили через линию разграничения в Донбассе

Политика

Священнослужитель направлялся в Свято-Успенский Николо-Васильевский монастырь в праздник иконы Божией Матери «Знамение»

Донецк, 10 декабря 2018, 09:43 — REGNUM  Украинские власти не позволили митрополиту Донецкому и Мариупольскому Илариону проследовать через официальный пункт пропуска «Новотроицкое» на территорию Волновахского района Донецкой области. Об этом сообщает 10 декабря пресс-служба Донецкой епархии Украинской православной церкви (УПЦ МП).

Отмечается, что митрополит направлялся в Свято-Успенский Николо-Васильевский монастырь в праздник иконы Божией Матери «Знамение» для совершения совместной молитвы с архиереями УПЦ, насельниками обители и паломниками.

«Без указания объективных на то причин право митрополита Илариона на пересечение линии разграничения (так называемый электронный пропуск в соответствующей базе СБУ) было аннулировано», — говорится в сообщении пресс-службы.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава синодального информационно-просветительского центра канонической УПЦ Климент заявил, что 15 декабря на Украине пройдет нелегитимный объединительный собор православных церквей.

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Борьба Константинополя и раскольников на Украине против УПЦ
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