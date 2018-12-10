Премьер-министр Новой Зеландии лично извинилась за гибель туристки в стране

Веллингтон, , 09:31 — REGNUM Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн лично извинилась перед родителями туристки из Великобритании, убитой во время путешествия, передает канал N-TV 10 декабря.

«От имени Новой Зеландии я прошу прощения. Ваша дочь должна была быть в безопасности здесь, но вышло не так. Мне очень жаль», — сказала Ардерн и добавила, что ей очень «горько и стыдно за то, что произошло в ее стране».

Гражданку Великобритании в последний раз видели живой в Окленде 1 декабря, за день до ее 22-летия. Девушка путешествовала по миру, до поездки в Новую Зеландию она объехала Южную Америку.

Ее тело было обнаружено спустя несколько дней после дня рождения в 25 км от Окленда. По подозрению в убийстве арестован 26-летний мужчина. 1 декабря он был замечен вместе с жертвой в гостинице.