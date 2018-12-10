Госдеп США обвинил правительство Ирана в коррупции

Вашингтон, , 09:30 — REGNUM Государственный департамент США подверг правительство Ирана критике за распространенную в его среде коррупцию, сообщает 10 декабря Al Arabia.

«Сегодня День борьбы с коррупцией. К сожалению у иранского народа в правительстве находится много коррумпированных лицемеров», — говорится в американского дипломатического ведомства.

Критики не избежал и Высший руководитель Ирана аятолла Али Хаменеи у которого, якобы, имеются счета на миллиарды долларов.

Напомним, после того, как в США на пост президента был избран Дональд Трамп, отношение между Вашингтоном и Тегераном значительно ухудшились, в частности была отменена ядерная сделка. Более того, официальные лица Соединенных Штатов регулярно критикуют власти исламской республики.

Читайте ранее в этом сюжете: Главы МИД Евросоюза обсудят в Брюсселе иранский вопрос