Госдеп США обвинил правительство Ирана в коррупции

Вашингтон, 10 декабря 2018, 09:30 — REGNUM Государственный департамент США подверг правительство Ирана критике за распространенную в его среде коррупцию, сообщает 10 декабря Al Arabia.
«Сегодня День борьбы с коррупцией. К сожалению у иранского народа в правительстве находится много коррумпированных лицемеров», — говорится в американского дипломатического ведомства.
Критики не избежал и Высший руководитель Ирана аятолла Али Хаменеи у которого, якобы, имеются счета на миллиарды долларов.
Напомним, после того, как в США на пост президента был избран Дональд Трамп, отношение между Вашингтоном и Тегераном значительно ухудшились, в частности была отменена ядерная сделка. Более того, официальные лица Соединенных Штатов регулярно критикуют власти исламской республики.
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