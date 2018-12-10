На Урале ликвидировали департамент Ольги Глацких

Екатеринбург, , 09:28 — REGNUM Департамент молодёжной политики, ранее возглавляемый скандальной чиновницей Ольгой Глацких, вошёл в новое министерство образования и молодежной политики Свердловской области. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в департаменте информационной политики региона.

Новое министерство создаётся на базе министерства образования региона и департамента Глацких. Указ подписан губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым.

В департаменте информационной политики отметили, что решение принято для «повышения эффективности» органов государственной власти. О связи указа с поведением временно отстраненной от управления департаментом молодежной политики Ольги Глацких в ведомстве говорить не стали.

Очевидно, что теперь департамент молодёжной политики не будет обладать собственными бюджетными средствами.

Напомним, ранее чиновница отказалась покидать свой пост добровольно из-за того, что ей «не позволяет совесть». Глацких прославилась на всю страну заявлениями «государство вам ничего не должно» и «государство не просило вас рожать».

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